Coppa Davis 2023, Australia-Francia 2-1: rimescolati gli equilibri nel Gruppo B

Su rimescolano gli equilibri nel Gruppo B al termine della terza giornata della fase a gironi delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis: a Manchester l’Australia supera la Francia per 2-1 e trova il primo successo dopo la sconfitta all’esordio patita contro la Gran Bretagna, mentre i transalpini incappano nella prima sconfitta dopo il successo sulla Svizzera.

Eppure il confronto si era aperto nel migliore dei modi per la Francia, grazie al successo di Adrian Mannarino su Max Purcell per 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco. Nel primo set dominano i servizi e si arriva al tie break: Purcell va sotto 0-2, poi ribalta il confronto e scappa sul 4-2, ma Mannarino vince gli ultimi 5 punti e chiude sul 7-4 dopo 55′. Nella seconda partita Mannarino dall’1-2 infila quattro giochi e vola sul 5-2, perde uno dei due break di vantaggio, ma alla seconda occasione chiude sul 6-4 in 45′.

L’Australia pareggia i conti con l’affermazione di Alex de Minaur su Ugo Humbert per 7-6 (2) 6-3 in un’ora e 35 minuti. Nel primo set c’è uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi si va dritti al tie break: l’australiano scappa sul 4-1 e poi chiude sul 7-2 in 56′. Nella seconda frazione l’oceanico vince dodici dei primi quindici punti giocati, vola sul 3-0 non pesante e poi difende il break di vantaggio sino alla chiusura sul 6-3 in 39′.

Il doppio decisivo sorride all’Australia, con Matthew Ebden e Max Purcell vittoriosi su Nicolas Mahut ed Edouard Roger-Vasselin per 7-5 6-3 in un’ora e 35 minuti. Nella prima frazione il break decisivo arriva proprio nel dodicesimo game, quando ai vantaggi la coppia australiana al primo set point chiude sul 7-5 dopo 55′. Nella seconda partita l’equilibrio si spezza nel quarto gioco col break, ancora ai vantaggi, che premia gli oceanici, i quali poi mantengono il margine acquisito fino al 6-3 conclusivo, maturato in 40′.

COPPA DAVIS 2023

Risultati Gruppo B

Australia-Francia 2-1

Max Purcell – Adrian Mannarino 6-7 (4) 4-6

Alex de Minaur – Ugo Humbert 7-6 (2) 6-3

Matthew Ebden / Max Purcell – Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 7-5 6-3

Classifica Gruppo B

Francia 1 vittoria (4 – 2)

Australia 1 vittoria (3 – 3)

Gran Bretagna 1 vittoria (2 – 1)

Svizzera 0 vittorie (0 – 3)

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin