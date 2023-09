Atletica, Nadia Battocletti colleziona record italiani: nuovo sigillo sui 10 km. Vittoria tricolore con Pietro Riva

Nadia Battocletti ha vinto il Campionati Italiani dei 10 chilometri e ha migliorato il record nazionale. La trentina ha primeggiata sulle strade di Pescara con il tempo di 31:36, limando sensibilmente il precedente primato di 31:52 che Nadia Ejjafini siglò il 20 maggio 2012 a Manchester. La 23enne ha riscritto un nuovo record italiano nel corso di questa stagione, dopo che lo scorso 23 luglio corse in 14:41.30 sui 5000 metri a Londra prima di qualificarsi alla finale dei Mondiali su quella distanza in pista.

La regina del mezzofondo tricolore, che nella rassegna iridata di Budapest non era riuscita a raccogliere il risultato sperato alla vigilia, era reduce dal personale sui 1500 metri (4:03.34 a Padova) e oggi ha conquistato il quarto titolo assoluto nel 2023 dopo quelli dei 5000, 10000 e cross. Nadia Battocletti si sta avvicinando ai Mondiali su strada che andranno in scena il prossimo 1° ottobre a Riga (nella capitale lettone si cimenterà sui 5 chilometri). Alle sue spalle si sono piazzate Rebecca Lonedo (32:29) e Valentina Gemetto (32:46).

Nadia Battocletti detiene anche il record italiano dei 5 km (15:13), delle 2 miglia (9:32.99) e dei 3000 metri indoor (8:41.72). Tra gli uomini, invece, sigillo per Pietro Riva, alla seconda vittoria consecutiva in questa specialità. Il 26enne, che era al rientro in gara dopo un infortunio, si è imposto con il tempo di 28:23, battendo per 20 secondi l’atteso Iliass Aouani, primatista italiano di maratona. Entrambi si stanno preparando per la mezza maratona iridata di Riga prevista tra tre settimane. Pasquale Selvarolo ha completato il podio in 28:46.

Foto: Colombo/FIDAL