Come ha giocato Osimhen dopo il caos video? La prestazione di lusso contro l’Udinese e il nuovo rapporto con la societÃ 

Victor Osimhen, mai come in questo periodo storico, sta facendo parlare di sé sia dentro, sia soprattutto fuori, dal rettangolo verde. Il centravanti nigeriano, infatti, nelle ultime ore era finito, suo malgrado, in un vero e proprio “caso mediatico”. L’ormai celeberrimo filmato sul profilo TikTok del Napoli lo aveva fatto imbestialire, facendogli rimuovere prima tutte le foto con la maglia dei partenopei dal suo Instagram, per finire con il pesantissimo comunicato del suo agente.

Una tempesta sotto il Vesuvio, senza mezzi termini. Dopo ore di vibranti polemiche si è pensato solo al campo. Mentre la dirigenza provava a ricucire lo strappo (e che strappo) l’attaccante classe 1998 si era messo in modalità “Udinese”. La concentrazione doveva essere solo sulla sesta giornata di Serie A. Di pari passo il lavoro produceva una sorta di armistizio tra le due parti, con il campo che iniziava a chiamare.

Quanto accaduto è stato chiarito e messo alle spalle, a quanto pare, mentre sulla questione del rinnovo di contratto (in scadenza al 30 giugno 2025) la situazione si fa sempre più intricata. Ma, come detto, ieri sera l’importante era solamente quello che sarebbe poi avvenuto al “Maradona”. Come sempre il capocannoniere dello scorso campionato ha fatto parlare di sé, ma per la prestazione.

Un match (poco più di un’ora in campo per il nativo di Lagos) di ottimo livello. Svariando molto, creando enormi problemi alla retroguardia bianconera e, soprattutto, segnando. La rete è arrivata al 39′ per un 2-0 che è andato a chiudere i conti già nella prima frazione di gioco. Imbeccato alla perfezione da Politano, il nigeriano ha controllato in area di rigore e ha superato Silvestri senza problemi. Così si fa, facendo parlare il campo. Victor Osimhen è tornato. O, forse, non se ne era mai andato…

