Come cambia la classifica degli italiani dopo la Coppa Davis? Il nuovo ranking ATP di Sinner, Berrettini, Musetti, Arnaldi, Sonego

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Davis. Gli azzurri hanno prenotato il biglietto per la fase finale della massima competizione tennistica per Nazionali grazie alle vittorie ottenute contro il Cile e la Svezia, dopo il brivido iniziale avuto con la nettissima sconfitta incamerata contro il Canada alla Unipol Arena di Bologna. I ragazzi del capitano non giocatore Filippo Volandri si sono guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella competizione e a novembre torneranno in campo a Malaga).

Lorenzo Musetti ha perso contro il canadese Gabriel Diallo all’esordio. Lorenzo Sonego ha esordito con un ko contro Alexis Galarneau, ma poi si è ampiamente riscattato con i successi ottenuti contro il cileno Nicolas Jarry (annullando quattro amtch point) e lo svedese Elias Ymer. Matteo Arnaldi ha battuto il cileno Cristian Garin e lo svedese Leo Borg.

Questi risultati non modificano il ranking ATP. Da anni, infatti, la Coppa Davis non assegna punti per la classifica internazionale e così la graduatoria dei nostri portacolori non subisce mutamenti. Lorenzo Musetti occupa il 18mo posto con 1.925 punti, in scia al britannico Cameron Norrie (1.985) e con un margine di 290 punti nei confronti del 21mo (l’argentino Francisco Cerundolo). Lorenzo Sonego si trova invece in 38ma piazza con 1.140 punti, a 198 lunghezze di distacco dalla top-30 chiusa dal ceco Jiri Lehecka. Matteo Arnaldi è invece 48mo con 983 punti.

Jannik Sinner ha deciso di non scendere in campo a Bologna e resta in settima piazza con 4.465 punti, Matteo Berrettini si è invece presentato nel capoluogo emiliano per fornire un supporto morale ai compagni (non poteva giocare causa infortunio) e si trova in 66ma posizione con 832 punti. Di seguito il ranking degli italiani dopo la Coppa Davis.

RANKING ITALIANI DOPO LA COPPA DAVIS

7. Jannik Sinner 4.465 punti (assente in Coppa Davis per scelta personale)

18. Lorenzo Musetti 1.925 punti (1 sconfitta in Coppa Davis)

38. Lorenzo Sonego 1.140 (2 vittorie e 1 sconfitta in Coppa Davis)

48. Matteo Arnaldi 983 (2 vittorie in Coppa Davis)

66. Matteo Berrettini 832 (non ha giocato in Coppa Davis per un infortunio, ma era in panchina per sostenere i compagni)

109. Marco Cecchinato 548 (non convocato per la Coppa Davis)

129. Flavio Cobolli 476 (non convocato per la Coppa Davis)

132. Fabio Fognini 463 (non convocato per la Coppa Davis, con tanto di polemica con Filippo Volandri)

Foto: Lapresse