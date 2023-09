Ciclismo, Tadej Pogacar: “Voglio ripetermi al Lombardia, ora Tre Valli Varesine e Giro dell’Emilia”

Il primo assaggio d’Italia è arrivato tra Giro della Toscana e GP Peccioli, ora Tadej Pogacar è concentrato nel Bel Paese per l’obiettivo più importante, quello del Lombardia, che porta a casa da due anni di fila.

Prima però, in preparazione alla Classica delle Foglie Morte, lo sloveno della UAE Emirates prenderà parte al Giro dell’Emilia e alla Tre Valli Varesine.

Le sue parole: “Questo è il terzo anno che faccio questo blocco di corse in Italia ed è un periodo dell’anno che apprezzo particolarmente. Negli ultimi due anni ho concluso la stagione in maniera perfetta al Lombardia e siamo motivati per tornare e ripeterci. Il Giro dell’Emilia è una corsa con un circuito impegnativo e molto entusiasmante per i tifosi, ma anche alla Tre Valli sarà una corsa offensiva”.

Sulla formazione emiratina, che schiererà al via anche Juan Ayuso ed Adam Yates: “Abbiamo una selezione molto forte per queste corse e sicuramente puntiamo a fare buoni risultati”.

