Ciclismo, l’indiscrezione dai Paesi Bassi: Jumbo-Visma e Soudal-QuickStep pronte a fondersi dal 2024

Arriva dai Paesi Bassi una notizia che sembra destinata a stravolgere gli equilibri nel gruppo del ciclismo World Tour dalla prossima stagione. Secondo diverse fonti, come riporta il media neerlandese WielerFlits.nl, il team Jumbo-Visma e la Soudal-QuickStep sarebbero pronte a fondersi dal 2024.

Negli ultimi mesi si erano fatte sempre più insistenti le voci sulle possibili difficoltà economiche di entrambe le squadre, che erano alla ricerca di nuovi sponsor o acquirenti. Invece, dopo l’ultimo Tour de France, i due team si sono incontrati, dando vita a questa ipotesi, che porterebbe ad una piccola rivoluzione.

I due team sono infatti non solo tra i più vincenti, ma anche tra i più riconoscibili, ricchi di storia e di supporters sul panorama internazionale. Non è chiaro ancora come i due team andrebbero a fondersi, ma al momento sembra possibile una prospettiva di un team unico con Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Wout van Aert e Remco Evenepoel (e tanti altri campioni).

Le considerazioni da fare sarebbero tante e dovrebbero partire per forza dal fatto che due team di questo calibro non siano riusciti a trovare sponsor o fondi per continuare nella loro attività indipendentemente. Bisogna attendere ufficialità e dettagli, ma la notizia per ora è di quelle destinate a fare molto rumore.

Foto: LaPresse