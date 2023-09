Ciclismo: la fusione Jumbo-Soudal ai dettagli. Lefevere: “Entro lunedì dovrebbe esserci più chiarezza”

All’inizio sembrava essere solamente una delle solite indiscrezioni di mercato a cui non sarebbe stato dato seguito. Adesso invece ci si avvicina sempre più all’ufficialità: a breve arriverà la decisione sulla fusione tra la Jumbo-Visma e la Soudal-QuickStep verso la prossima stagione.

A confermarlo è il general manager della compagine belga Patrick Lefevere nella sua rubrica su Het Nieuwsblad. Le sue parole: “Un progetto in cui diversi team di punta vogliono unirsi per acquisire una posizione più forte nell’economia del ciclismo. Evidentemente, si andava d’accordo, ma nel frattempo c’era anche insoddisfazione nei confronti della nostra squadra, che non andava abbastanza bene”.

Durante il Tour un incontro tra Lefevere e Richard Plugge, general manager della Jumbo-Visma: “Abbiamo parlato per un’ora e poi siamo tornati a Parigi. Dopodiché è passato del tempo. Ho coinvolto Quick-Step e Soudal. Richard ha visitato Visma. Finché a un certo punto viene firmata una lettera di intenti per la fusione. L’intenzione era quella di creare una costellazione in cui Bakala, Van der Wallen e Richard Plugge avrebbero diviso le azioni. Io avrei venduto la mia parte”.

Fondamentale capire la situazione dei corridori, con diversi contratti già firmati ed un limite di atleti in rosa da rispettare: “Non è ancora stato stabilito quale potrebbe essere la struttura del team risultante dalla fusione. Ci sono stati incontri con tanti avvocati e consulenti. Naturalmente, c’è anche l’intenzione che Remco Evenepoel resti a bordo. Ho chiesto a quelli della Jumbo-Visma di parlare con lui, cosa che ora è avvenuta“.

Appuntamento per le prime certezze a breve: “Entro lunedì dovrebbe esserci molta più chiarezza“.

Foto: Lapresse