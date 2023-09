Ciclismo, Filippo Ganna vola nel ranking UCI: rimonta stellare alla Vuelta, la top-10 Ã¨ a un passo! Italia ottava

Filippo Ganna si è reso protagonista di grandi prestazioni alla Vuelta di Spagna, vincendo la cronometro individuale a Valladolid e collezionando ben tre secondi posti in volate di gruppo. Il già due volte Campione del Mondo a cronometro e attuale argento iridato nelle prove contro il tempo ha dimostrato di poter dire la sua anche allo sprint e sta diventando un ciclista sempre più completo, in un’annata agonistica caratterizzata anche dalla sua prima affermazione nella classifica generale di una breve corsa a tappe (il Tour de Wallonie, cinque frazioni a luglio) e dal secondo posto alla Milano-Sanremo.

Grazie ai risultati conseguiti in terra iberica, l’alfiere della Ineos-Grenadiers ha recuperato ben sette posizioni nel ranking UCI e si è così issato al 12mo posto della graduatoria stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Si tratta di un risultato degno di nota per il piemontese, che si è così avvicinato alla top-10 (chiusa dal danese Mattias Skjelmose) alla vigilia degli Europei, dove cercherà il ruggito nella prova in linea di domenica a Drenthe. I risultati conseguiti dagli azzurri alla Vuelta hanno permesso all’Italia di rinsaldare l’ottavo posto nella classifica per Nazioni.

Lo sloveno Tadej Pogacar resta al comando con 660 lunghezze di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard, vincitore del Tour de France e secondo alla Vuelta. Il nordico ha recuperato due posizioni e ha sopravanzato il belga Remco Evenepoel, il quale precede lo sloveno Primoz Roglic. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia si è migliorato di ben cinque posizioni grazie al podio alla Vuelta. A seguire il danese Mads Pedersen, il belga Wout van Aert e l’olandese Mathieu van der Poel.

Per quanto riguarda gli altri italiani, da annotare il clamoroso balzo in avanti di Alberto Dainese: 91 posizioni guadagnate anche grazie alla vittoria di tappa alla Vuelta, ora è 109mo dietro a Lorenzo Rota, Filippo Zana e Diego Ulissi. Giulio Ciccone è il secondo italiano (35mo, -1 rispetto a settimana scorsa), poi Damiano Caruso (39mo, +5), Matteo Trentin (63mo, -4), Jonathan Milan (73mo, -6) e Simone Velasco (92mo, -3). Di seguito il nuovo ranking UCI, prossimo aggiornamento tra sette giorni (26 settembre).

RANKING UCI (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 7.510,86

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.450,07

3. Remco Evenepoel (Belgio) 5.386,71

4. Primoz Roglic (Slovenia) 4.783,36

5. Mads Pedersen (Danimarca) 4.401,14

6. Wout van Aert (Belgio) 4.322

7. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.163

8. Jasper Philipsen (Belgio) 4.060

9. Adam Yates (Gran Bretagna) 3.842,86

10. Mattias Skjelmose (Danimarca) 3.143,14

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

12. Filippo Ganna 2.775,38

35. Giulio Ciccone 1.655

39. Damiano Caruso 1.566,33

63. Matteo Trentin 1.187,86

73. Jonathan Milan 1.057,71

92. Simone Velasco 907

100. Lorenzo Rota 864

101. Filippo Zana 841

107. Diego Ulissi 786

109. Alberto Dainese 782,5

115. Andrea Bagioli 757

116. Luca Mozzato 747

117. Matteo Moschetti 743

123. Davide Ballerini 708

128. Alberto Bettiol 602

152. Andrea Vendrame 602

154. Matteo Sobrero 598,29

156. Davide Formolo 594

157. Giacomo Nizzolo 588

167. Vincenzo Albanese 556

172. Mattia Cattaneo 542,67

175. Simone Consonni 530

182. Lorenzo Fortunato 501

186. Stefano Oldani 496

197. Cristian Scaroni 475

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 21.813,09

2. Danimarca 18.440,98

3. Slovenia 15.570,34

4. Spagna 14.103,38

5. Francia 13.721,15

6. Gran Bretagna 13.641,2

7. Paesi Bassi 11.647,01

8. Italia 10.854,28

9. Australia 9.896,2

10. USA 9.405,78

Foto: Lapresse