Ciclismo, Europei 2023: le convocate dell’Italia. La punta sarÃ  Elisa Balsamo

In Olanda, la patria del ciclismo al femminile, va in scena sabato 23 settembre la prova in linea degli Europei: 131,3 chilometri con arrivo al Col du VAM, su un percorso interamente pianeggiante che presenta solamente lo strappo conclusivo.

L’Italia è pronta a dare battaglia alle padrone di casa: le azzurre si sono aggiudicate solamente una volta la manifestazione nel 2018, poi tutti successi neerlandesi.

Paolo Sangalli ha scelto le convocate:

Elisa Balsamo – Lidl-Treck

Silvia Zanardi – BePink

Ilaria Sanguineti – Lidl-Treck

Elena Cecchini – Team SD Worx

Barbara Guarischi – Team SD Worx

Soraya Paladin – Canyon-SRAM Racing

Sofia Bertizzolo – UAE Team ADQ

Silvia Persico – UAE Team ADQ

Le parole del ct azzurro: “La squadra Elite sarà composta dalle atlete che in questo momento sono performanti o, come il caso di Elisa Balsamo, che stanno tornando al top della forma dopo un lungo stop. Nella prova in linea non ci sarà Elisa Longo Borghini, con cui abbiamo preso insieme a malincuore la decisione e con la quale ci siamo dati appuntamento nel 2024 per un’annata ricca di aspettative e spero di grandi risultati”.

Foto: Lapresse