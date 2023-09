Ciclismo, Europei 2023: i convocati dell’Olanda per l’appuntamento di casa. Olav Kooij e Lorena Wiebes i capitani

Non ci sono i Mondiali a settembre in questa stagione, spazio però agli Europei per il ciclismo su strada. Appuntamento dal 20 al 24 settembre nei Paesi Bassi, con Drenthe come località principe.

L’Olanda padrona di casa vuole brillare: gli Orange hanno nelle proprie fila il campione del mondo in carica Mathieu van der Poel, che però ha già rinunciato all’evento.

Al maschile dunque, su un percorso non impossibile, il capitano sarà Olav Kooij: scatenato il velocista della Jumbo-Visma al Tour of Britain, apparso in gran condizione. Con lui Marijn Van Den Berg, Nils Eekhoff, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Elmar Reinders, Sjoerd Bax e Daan Hoole.

Al femminile va a caccia della doppietta Lorena Wiebes: è la velocista più forte al mondo e può contare su una squadra di lusso. Spazio infatti a Demi Vollering, Riejanne Markus, Shirin van Anrooij, Mischa Bredewold, Loes Adegeest, Floortje Mackaij e Yara Kastelijn.

