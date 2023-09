Vuelta a EspaÃ±a 2023: la tappa di domani Ribadasella/Ribeseya-Altu de l’Angliru. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

La Vuelta a España 2023 è al tempo dello showdown. Arriva il tappone della terza settimana, quello che stravolgerà la classifica generale: partenza a Ribadasella/Ribeseya e arrivo sul gigante spagnolo, l’Altu de l’Angliru, che con le sue pendenze tremende potrà creare tanta, tantissima differenza e dirci chi potrà davvero vincere la corsa.

PERCORSO

Frazione breve, ma che lascerà comunque strascichi. Dopo cinquanta chilometri si comincia a salire un po’, poi arriva l‘Alto de la Colladiella, con il tratto finale di 5 chilometri vicino al 9% di pendenza media ed il 14% di massimale. L’Alto del Cordal farà da antipasto: è un’ascesa suddivisa in tronconi, con tratti semplici inframezzati da rampe che vanno costantemente in doppia cifra. Poi arriva l’Angliru, che ha sì una pendenza media del 9,8% ma falsata da un tratto in discesa verso il traguardo. La seconda parte è quella più difficile, 6,5 km al 13% e punte al 24% che termina ai -2 dall’arrivo.

ALTIMETRIA

ORARI

La diciassettesima frazione della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:30 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:30. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13:30.

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Mercoledì 13 settembre

Diciassettesima tappa: Ribadasella/Ribeseya-Altu de l’Angliru (124,4 km)

Orario di partenza: 13:57

Orario d’arrivo: 17.30 circa

DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.30

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13:30