Ciclismo, Europei 2023, Federica Venturelli: “Un titolo importantissimo, voglio ancora crescere”

Dopo l’incredibile beffa dello scorso anno, quando perse una medaglia per pochi centesimi di secondo, Federica Venturelli ha chiuso il conto con la prova a cronometro dei Campionati Europei prendendosi quest’oggi la medaglia d’oro per la categoria juniores. Una prova dominata dall’azzurra, che si conferma talento eccezionale e polivalente.

La Federciclismo ha raccolto le dichiarazioni della nuova campionessa continentale: “Una maglia che ha un grande valore perché la prima su strada. Vuol dire che sto lavorando bene, grazie anche all’aiuto del team e della Nazionale. Sono soddisfatta non solo del risultato ma anche della prestazione. Era una crono dura, più del solito; 20 km per gli juniores è una distanza non usuale. Ho gestito lo sforzo, evitando di fare l’errore del mondiale, quando sono partita troppo forte. Qui invece ho incrementato il vantaggio fino alla fine”.

Non a caso la 18enne cremonese ha già un contratto con il team di sviluppo di una realtà importante come il Team UAE per la prossima stagione. Ha poi aggiunto: “Sono cresciuta molto e il prossimo anno mi attendono sfide ancora più importanti. Spero di continuare a far bene anche da professionista. Posso contare su una squadra forte e su una Nazionale che accompagna la mia crescita, mettendomi nelle condizioni di poter dare sempre il meglio”.

Foto: Federciclismo