Ciclismo, addio Jumbo: Amazon piomba nel World Tour al suo posto

La notizia della sempre più probabile fusione tra la Jumbo Visma e la Soudal Quick Step ha sicuramente scosso tutto il mondo del ciclismo. Non era mai successo che due squadre di tale caratura si unissero in una sola formazione. Di questo accordo sembra già stata avvisata anche l’UCI, che in queste settimane presenterà le squadre coinvolte nel World Tour.

Dietro a questa unione pare ci siano dietro anche molti sponsor molto importanti e tra questi soprattutto Amazon, che aveva collaborato proprio con la Jumbo Visma, producendo un documentario proprio dedicato alla formazione di Vingegaard, Van Aert e Roglic.

Non ci sarà più lo sponsor Jumbo, con la squadra che avrà il nome di Soudal-Visma. Amazon per il momento, come ha riportato il sito WielerFlits, non avrà la carica di title sponsor, ma sicuramente la sola presenza della multinazionale americana fa capire che la società di Jeff Bezos punta molto sul ciclismo.

Da capire quello che succederà nelle prossime stagioni e che tipo di collaborazione ci sarà tra Amazon e la nuova squadra che si verrà a creare. Basterà un ruolo da co-sponsor oppure la società di Bezos darà il proprio nome alla squadra? Molto probabilmente Amazon produrrà anche contenuti esclusivi proprio, raccontando le vicende dentro e fuori dalle gare della nuova squadra che è destinata a cambiare ulteriormente la storia del ciclismo mondiale.

