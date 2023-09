Chi Ã¨ Sepp Kuss: il gregario di lusso mai meglio di 8Â° in un Grande Giro che sta per vincere la Vuelta a EspaÃ±a 2023

Da gregario a capitano nel giro di pochi giorni. Alla Vuelta a España 2023 sembra essere cambiata totalmente la carriera di Sepp Kuss. Quello che probabilmente è considerato da tutti il miglior ultimo uomo per le salite, adesso è pronto a portarsi a casa un Grande Giro.

Due capitani da Barcellona per la Jumbo-Visma con l’idea di puntare alla tripletta dopo Giro d’Italia e Tour de France: Primoz Roglic e Jonas Vingegaard. Due garanzie, dunque: uomini da marcare assolutamente senza lasciare neanche un secondo. Tutti i rivali si sono concentrati sulla coppia d’assi ed ecco che ad approfittarne è stato il terzo, lo statunitense, che è andato in Maglia Rossa ed ora la sta difendendo nel migliore dei modi, pronto a portarla fino a Madrid.

Ma chi è Sepp Kuss? Classe 1994 ha esordito negli Stati Uniti con la Rally Racing per poi approdare nel World Tour alla Jumbo nel 2018 dopo essersi fatto notare proprio nelle corse di casa l’anno precedente. Otto successi in carriera, i primi quattro al Tour of Utah, poi due tappe alla Vuelta, una al Tour e una al Delfinato.

Nei Grandi Giri ha sempre lavorato da gregario: dodici partecipazioni con questa (nel 2023 ha corso anche il Giro ed il Tour), come miglior risultato vanta l’ottavo posto alla Vuelta del 2021, mentre quest’anno ha chiuso dodicesimo alla Grande Boucle.

Foto: Lapresse