Pagelle di oggi Vuelta a EspaÃ±a 2023: Evenepoel eccezionale, bene Caruso. Vingegaard gregario di Kuss

PAGELLE DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Remco Evenepoel, voto 10: terza vittoria di tappa, la maglia dei GPM già ufficializzata. Il belga domina in lungo e in largo, andando all’attacco come ha fatto praticamente in ogni giornata di montagna che c’è stata dopo la sua crisi nella frazione del Tourmalet. La reazione è stata da vero fuoriclasse.

Damiano Caruso, voto 8: dal primo giorno di questa Vuelta andava a caccia di un successo di tappa, oggi però si è trovato davanti un “motorino” come ha detto nel post gara. Impossibile tenere il passo del belga per il veterano siciliano che conquista comunque una buona seconda posizione.

Juan Ayuso, voto 7: difficoltà nelle recenti tappe, oggi risponde presente e conserva con classe la quarta piazza in classifica generale, oltre alla Maglia Bianca che è già cucita sulla sua pelle.

Mikel Landa, voto 6,5: negli ultimi giorni è lui la quarta forza di questa Vuelta. I secondi persi in precedenza e a cronometro per ora però gli stanno privando il posto da primo degli umani alle spalle del trio della Jumbo-Visma. Anche oggi il veterano iberico ci prova con la squadra, ma Ayuso risponde.

Sepp Kuss, voto 8: le difficoltà degli ultimi giorni sono già dimenticate. L’americano viaggia, in tranquillità, verso la Maglia Rossa sul primo gradino del podio di domenica. Aiutato alla grande da Vingegaard, negli ultimi 500 metri si lancia in volata e guadagna anche qualche secondo sul compagno di squadra.

Jonas Vingegaard, voto 7: da capitano, vincitore di due Tour de France consecutivi, si trasforma in gregario di lusso. Oggi è lui a trascinare sulla salita finale Sepp Kuss. Ieri aveva detto “voglio vederlo vincere a Madrid” e ha confermato le sue parole.

