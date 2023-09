Follia alla Vuelta a EspaÃ±a! La polizia spagnola aggredisce e mette al suolo un massaggiatore della Jumbo-Visma!

Post tappa rocambolesco alla Vuelta a España 2023. Oggi è andata in scena la diciottesima tappa con l’arrivo in vetta a La Cruz de Linares. Un finale tortuoso, con strada stretta e difficoltà per i corridori a transitare.

Arrivato il gruppo dei migliori, con la Jumbo-Visma in forze (presenti ovviamente la Maglia Rossa Sepp Kuss ed il secondo e terzo della classifica generale Jonas Vingegaard e Primoz Roglic), un massaggiatore dello squadrone olandese è andato per accogliere i propri corridori ma è stato fermato e spintonato a terra dalla polizia.

Riviviamo la scena in questo video.

VIDEO MASSAGGIATORE JUMBO-VISMA SPINTONATO AL TRAGUARDO

Situación en el final de etapa. La policía intentando poner orden, empujó a un auxiliar del Jumbo mientras asistía a los corredores. La situación se puso tensa y terminaron en el suelo. El asistente no fue detenido, pero se vivió un momento desagradable. #LaVuelta23 pic.twitter.com/WRKvhsKRcX — Marcelo La Gattina (@MLaGattina) September 14, 2023

Foto: Lapresse