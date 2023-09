Chi Ã¨ l’arbitro di Sheriff-Roma? Direttore di gara lettone per i giallorossi

La Roma di Josè Mourinho inizierà il proprio percorso internazionale nella giornata di oggi: la squadra di Josè Mourinho sarà impegnata alle 18.45 sul campo dello Sheriff Tiraspol, campione in carica del campionato moldavo, per la prima giornata del girone G dell’Europa League 2023-2024, competizione in cui i capitolini hanno raggiunto la finale nella passata stagione.

L’obiettivo dei giallorossi in questa competizione è chiaro, la finale di Dublino del 22 maggio 2024. Dopo l’ultimo atto di Budapest, dove il trofeo è sfuggito ai calci di rigore con il Siviglia, la Roma vuole tornare a giocarsi la coppa anche in questa stagione. La competizione europea può dare anche un’altra via d’accesso alla qualificazione in Champions League con il successo finale e, visto l’inizio a rilento in campionato, fare bene in Europa League potrebbe essere decisivo per il futuro dei giallorossi.

L’avversario di oggi sarà lo Sheriff Tiraspol, formazione vincitrice di 21 degli ultimi 23 campionati di Moldavia: la squadra con sede a Tiraspol, capitale della repubblica secessionista di Transnistria, negli ultimi anni si è fatta notare spesso nelle coppe europee, specie nella stagione 2020-2021, quando le Vespe si qualificarono per i gironi di Champions League, ottenendo per altro una clamorosa vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid.

La UEFA ha designato per la sfida di oggi il lettone Andris Treimanis: il direttore di gara classe 1985 è alla prima volta con i giallorossi, mentre ha già avuto modo di poter arbitrare un incontro della Nazionale azzurra, in occasione delle qualificazioni a Euro 2020, nella trasferta vittoriosa per 5-0 sul Liechtenstein.

