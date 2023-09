Chi Ã¨ l’arbitro di Real Sociedad-Inter? Fischietto inglese per i nerazzurri

Questa sera, alle 21.00, l’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Real Sociedad per la prima sfida valevole per il girone D della UEFA Champions League 2023-2024: i nerazzurri, finalisti della scorsa edizione, andranno alla caccia dei tre punti nei Paesi Baschi contro una squadra non semplice da affrontare come i biancoblu, formazione spagnola che ritorna a disputare la competizione europea più importante dopo nove stagioni di assenza.

La squadra di Simone Inzaghi è in una condizione di forma invidiabile: quattro vittorie in altrettante partite disputate in campionato, frutto di 13 gol segnati e una sola rete subita, con la vittoria per 5-1 nel derby di Milano dell’ultima giornata che ha dato ulteriore fiducia alla Beneamata. Adesso i meneghini si dovranno concentrare per la sfida europea contro una formazione ostica, in uno stadio caldissimo come l’Anoeta-Reale Arena, il quale spingerà i propri beniamini nella partita odierna.

Il Real Sociedad, dopo il quarto posto raggiunto nella scorsa stagione ne La Liga, si è qualificato per la fase a gironi della Champions League: i baschi non hanno iniziato la stagione al meglio, ottenendo solamente una vittoria per 5-3 con il Granada e tre pareggi con Girona, Celta Vigo e Las Palmas, che valgono al momento l’11ma posizione in classifica alla squadra di Imanol Alguacil. La formazione spagnola completa un girone composta da, oltre ai nerazzurri, Benfica e Salisburgo, squadre alla portata dell’Inter.

La UEFA ha deciso di designare per quest’incontro uno degli arbitri più influenti del periodo storico più recente, l’inglese Michael Oliver: il direttore di gara, noto in Italia per la polemica fatta da Gianluigi Buffon al termine di Real Madrid–Juventus 1-3 dell’aprile 2018 in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions. Con i nerazzurri c’è un precedente, risalente alla passata stagione, quando l’Inter si impose sul campo del Benfica per 2-0 nell’andata dei quarti di finale della scorsa Champions League.

Foto: Lapresse