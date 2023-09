Chi affronterÃ  l’Italia ai quarti di Coppa Davis? Due alternative e Djokovic all’orizzonte nel tabellone

L’Italia ha chiuso al secondo posto il Gruppo A, giocato a Bologna, della prima fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023 di tennis: gli azzurri sono passati alla seconda fase ad eliminazione diretta che si giocherà da martedì 21 a domenica 26 novembre a Malaga (Spagna).

In virtù del piazzamento ottenuto la compagine capitanata da Filippo Volandri ha due opzioni per la sfida dei quarti di finale: nel sorteggio in programma martedì 19 settembre, infatti, gli azzurri potranno pescare una tra Paesi Bassi e Gran Bretagna, vittoriose rispettivamente, nel Gruppo D e nel Gruppo B.

La squadra che eviterà l’Italia ai quarti affronterà invece la Serbia, seconda nel Girone C: questi sono i match della parte bassa del tabellone, dunque nell’eventuale semifinale gli azzurri potranno trovare proprio la Serbia o una tra Paesi Bassi e Gran Bretagna.

I quarti di finale della parte alta del tabellone, invece, opporranno la prima del Gruppo A, il Canada, ad una tra la seconda del Gruppo B, l’Australia, e la seconda del Gruppo D, la Finlandia, mentre la squadra che eviterà i nordamericani affronterà la Repubblica Ceca, prima nel Gruppo C.

TABELLONE FINALI COPPA DAVIS 2023

Fase ad eliminazione diretta dal 21 al 26 novembre a Malaga (Spagna)

Quarti di finale (21-22-23 novembre)

Q1 (1A)-(2B/2D) Canada-Australia/Finlandia

Q2 (1C)-(2B/2D) Repubblica Ceca-Australia/Finlandia

Q3 (2A/2C)-(1D) Italia/Serbia-Paesi Bassi

Q4 (2A/2C)-(1B) Italia/Serbia-Gran Bretagna

Semifinali (24-25 novembre)

S1 vinc. Q1-vinc. Q2

S2 vinc. Q3-vinc. Q4

Finale (26 novembre)

F1 vinc. S1-vinc. S2

FORMAT – I giocatori schierati saranno comunicati entro un’ora prima del primo match

Primo singolare (Tra i numeri 2)

A seguire

Secondo singolare (Tra i numeri 1)

A seguire

Doppio

