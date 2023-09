Celtic Glasgow-Lazio, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv, streaming

La Lazio di Maurizio Sarri, quest’oggi, inizierà il proprio percorso nella Champions League 2023-2024: i biancocelesti saranno di scena all’Olimpico contro l’Atletico Madrid dalle ore 21.00 per la prima sfida del girone E. Un avversario tosto per i capitolini – al ritorno nella massima competizione europea dopo due stagioni di assenza – i quali vorranno ben figurare davanti al proprio pubblico alla prima uscita continentale della stagione.

Per i biancocelesti la partita di oggi sarà sin da subito importante, non tanto per il discorso qualificazione, ma per un fattore mentale dopo un avvio di stagione sottotono: con una vittoria e tre sconfitte nelle prime quattro giornate, la Lazio è la big che è rimasta più indietro in classifica in quest’inizio e, un bel risultato domani contro una squadra del calibro dell’Atletico Madrid, darebbe una spinta emotiva enorme per le prossime partite.

La partita di domani in sé non è decisiva per il passaggio del turno: se i madrileni sembrano essere di una categoria superiore, le altre due squadre del girone E, Feyenoord e Celtic, sono decisamente più abbordabili. Ed è proprio con i campioni di Scozia che la Lazio dovrà giocare la seconda partita del raggruppamento, il 4 ottobre alle 21.00, sul campo della formazione di Glasgow: un impegno da non sottovalutare ma che, all’apparenza, non rappresenta un ostacolo insormontabile per le Aquile.

La sfida tra Celtic e Lazio, il cui via è programmato per le 21.00 del 4 ottobre al Celtic Park di Glasgow (Scozia), sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity.

CALENDARIO CELTIC-LAZIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Mercoledì 4 ottobre

Ore 21.00 Celtic-Lazio – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go, Mediaset Infinity.

Foto: Lapresse