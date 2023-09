Canottaggio, Mondiali 2023: volano in semifinale il quattro di coppia senior maschile ed il doppio senior femminile!

Con l’esordio del paracanottaggio e la prosecuzione delle batterie del canottaggio si è chiusa ai Mondiali 2023, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Parigi 2024, la seconda giornata di gare, col programma fortemente condizionato dal maltempo previsto nel pomeriggio. In acqua oggi otto imbarcazioni dell’Italia, delle quali sei olimpiche e due paralimpiche: il bilancio azzurro vede l’ingresso in semifinale di due equipaggi olimpici ed il passaggio ai ripescaggi degli altri sei.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Molto bene il quattro di coppia senior maschile (specialità in cui saranno 7 i pass olimpici in palio) formato da Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle), i quali dominano la terza batteria in 6.01.12 e volano in semifinale col terzo tempo complessivo, ma si registra anche la grande prova del doppio senior femminile (11 pass) composto da Stefania Buttignon (Fiamme Oro) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), le quali da pesi leggeri sono in gara nella categoria senior e si portano subito ad un passo dalla carta olimpica grazie al secondo posto nella seconda serie in 7.00.56, che vale l’ingresso in semifinale col quarto crono assoluto.

Dovranno disputare i ripescaggi per l’ingresso in semifinale, invece, il due senza senior femminile (11 pass) di Alice Codato (SC Gavirate) ed Aisha Rocek (Carabinieri) terze nella quarta serie in 7.24.37 (14° tempo complessivo), il doppio pesi leggeri femminile (7 pass) di Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro), quinte nelle quarta batteria in 7.12.28 (11° crono assoluto), il quattro senza senior maschile (7 pass) di Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle), Davide Verità (Marina Militare) ed Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle), quarti nella seconda serie in 6.12.39 (11° tempo assoluto), ed il quattro di coppia senior femminile (7 pass) di Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle), Laura Meriano e Stefania Gobbi (Carabinieri), quarte nella seconda batteria in 6.51.79 (12° crono complessivo).

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Dovranno affrontare i recuperi per andare in Finale A sia il doppio PR3 misto (5 pass) di Elisa Corda (SS Murcarolo) e Daniele Stefanoni (CC Aniene), sesti nella prima serie in 8.24.42 (decimo tempo assoluto), sia il quattro con PR3 misto (6 pass) di Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Tommaso Schettino (CC Aniene), Carolina Foresti (RYCC Savoia) e Greta Elizabeth Muti (SC Olona), con Raissa Scionico (SC Sampierdarenesi) al timone, quarti nella prima batteria in 7.25.85 (settimo crono complessivo).

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo