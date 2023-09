Canottaggio, l’Italia conquista un argento ed un bronzo nelle prime finali olimpiche dei Mondiali 2023

La prima giornata dedicata alle Finali A delle specialità olimpiche e paralimpiche dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Belgrado, in Serbia, vede l’Italia chiudere con l’argento del quattro di coppia senior maschile ed il bronzo del doppio pesi leggeri maschile. Tutte le barche oggi in lotta per il podio si erano già qualificate alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi di Parigi 2024 dopo aver conquistato l’ingresso all’ultimo atto.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel quattro di coppia senior maschile Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili (Fiamme Gialle) con una grandissima rimonta negli ultimi 500 metri centrano la seconda posizione in 5.54.58 alle spalle dell’irraggiungibile Olanda di Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten e Koen Metsemakers, d’oro in 5.52.33. L’Italia nell’ultimo quarto sfila l’argento alla Polonia di Dominik Czaja, Fabian Baranski, Miroslaw Zietarski e Mateusz Biskup, di bronzo in 5.55.02, bruciata sul traguardo dagli azzurri per 44 centesimi. Quarta la Gran Bretagna in 5.55.75, quinta la Svizzera in 6.02.31, sesta la Germania in 6.03.85.

Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo (Carabinieri) e Gabriel Soares (Marina Militare) conquistano un’eccellente terza posizione in rimonta in 6.34.77: oro all’Irlanda di Paul O’Donovan e Fintan McCarthy, i quali difendono il titolo iridato tagliando per primi il traguardo in 6.32.09, davanti alla Svizzera di Jan Schaueble e Raphael Ahumada, secondi in 6.34.38. Quarta la Repubblica Ceca in 6.38.01, quinta la Spagna in 6.40.65, sesta la Norvegia in 6.42.23.

Nel due senza senior femminile successo dei Paesi Bassi in 7:20.52, che precedono l’Australia, seconda in 7:22.90, e la Romania, terza in 7:24.33. Giù dal podio l’Irlanda, quarta in 7:28.99, il Cile, quinto in 7:34.39, e gli Stati Uniti, sesti in 7:34.43. Nel due senza senior maschile titolo iridato alla Svizzera, vittoriosa in 6:51.09, davanti alla Gran Bretagna, d’argento in 6:53.46, ed all’Irlanda, di bronzo in 6:54.22. Quarta posizione per la Romania in 6:56.89, quinta per gli Stati Uniti in 7:02.98, sesta per il Sudafrica in 7:08.10.

Nel doppio pesi leggeri femminile oro alla Gran Bretagna in 7:19.23, davanti agli Stati Uniti, secondi in 7:22.89, ed alla Romania, terza in 7:23.70. Quarta piazza per il Canada in 7:25.77, quinta per la Nuova Zelanda in 7:27.81, sesta per la Cina in 7:31.78. Nel quattro senza senior femminile vittoria dei Paesi Bassi in 6:41.82, i quali vanno a precedere sul traguardo la Romania, seconda in 6:43.29, e la Gran Bretagna, terza in 6:44.31. Si classificano al quarto posto gli Stati Uniti in 6:47.39, al quinto l’Australia in 6:48.23 ed al sesto la Cina in 6:49.81.

Nel quattro senza senior maschile trionfa la Gran Bretagna in 6:04.35, davanti agli Stati Uniti, d’argento in 6:06.37, ed alla Nuova Zelanda, di bronzo in 6:08.44. Quarta piazza per i Paesi Bassi in 6:12.38, quinta per l’Australia in 6:20.09, sesta per la Francia in 6:24.94. Nel quattro di coppia senior femminile l’oro va alla Gran Bretagna in 6:29.70, che precede i Paesi Bassi, alla piazza d’onore in 6:30.37, e la Cina, sul gradino più basso del podio in 6:35.05. Quarta posizione per la Svizzera in 6:38.49, quinta per l’Australia in 6:40.06, sesta per la Romania in 6:42.69.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel doppio PR2 misto oro e titolo iridato alla Gran Bretagna in 8:45.67, davanti alla Cina, seconda in 8:47.28, ed alla Polonia, terza in 9:05.13. Restano ai piedi del podio i Paesi Bassi, quarti in 9:08.99, più indietro l’Irlanda, quinta in 9:11.02, e l’Ucraina, sesta in 9:17.77. Nel quattro con PR3 misto si impone la Gran Bretagna, d’oro in 7:22.20, la quale va a precedere gli Stati Uniti, d’argento in 7:25.01, e la Germania, di bronzo in 7:29.74. Quarto posto per l’Australia in 7:32.83, quinto per la Francia in 7:35.21, sesto per la Cina in 7:58.62.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo