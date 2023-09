Canoa velocitÃ , Campionati Italiani 2023: assegnati i titoli sui 200 metri, Manfredi Rizza si impone nel K1

Si sono chiusi i Campionati Italiani Assoluti 2023 di canoa velocità: all’Idroscalo di Milano sono stati assegnati anche i titoli sui 200 metri. Nel C1 femminile si impone Olympia Della Giustina (Padova Canoa) in 49.72, che precede Virginia Matarese (CUS Torino), seconda in 53.39, ed Angela Voltan (Padova Canoa), terza in 53.70. Nel K1 femminile vince Irene Bellan (GS Fiamme Oro) in 40.64, davanti a Francesca Genzo (Fiamme Azzurre), seconda in 41.18, e ad Agata Fantini (GS Marina Militare), terza in 41.53.

Nel K2 maschile titolo all’OCS Ottagoni Cremona di Matteo Bazzano e Leonardo Favero in 32.09, davanti alla Canottieri Aniene di Simone Bernocchi e Marco Borgotti, secondi in 32.77, ed all’Aeronautica Militare di Flavio Spurio e Riccardo Baldan, terzi in 33.47. Nel C2 maschile nuova tripletta delle Fiamme Oro: primo posto per Mattia Alfonsi e Carlo Tacchini in 36.78, seconda piazza per Daniele Santini e Gabriele Casadei in 36.84, terzo posto per Nicolae Craciun e Dawid Szela in 37.34.

Nel K4 femminile vince la Marina Militare con Francesca Capodimonte, Mathilde Rosa, Cristina Petracca ed Agata Fantini in 35.87, che batte le Fiamme Azzurre di Susanna Cicali, Sara Daldoss, Francesca Genzo ed Elena Ricchiero, seconde in 36.86, e la Canoa San Giorgio di Margherita Valerosi, Aurora Borsato, Viola Bonanno ed Alice Biondin, terza in 38.94.

Nel K1 maschile Manfredi Rizza (Aeronautica Militare) vince in 34.86, precedendo Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre), secondo in 35.04, e Giacomo Cinti (CC Comacchio), terzo in 35.39. Nel C1 maschile altra tripletta delle Fiamme Oro con Nicolae Craciun primo in 40.00, Gabriele Casadei secondo in 40.12 e Mattia Alfonsi terzo in 40.16.

Nel C2 femminile titolo alla Padova Canoa di Olympia Della Giustina ed Angela Voltan, prime in 48.26, davanti alla Canoa San Giorgio di Alice Biondin e Jessica Schiff, seconde in 1’08.11. Nel K2 femminile Susanna Cicali e Francesca Genzo (GS Fiamme Azzurre) vincono in 37.78, davanti a Cristina Petracca ed Agata Fantini (Marina Militare), seconde in 37.80, e ad Irene Bellan ed Irene Burgo (Fiamme Oro), terze in 39.03.

Nel C4 maschile doppietta delle Fiamme Oro: vittoria di Mattia Alfonsi, Carlo Tacchini, Dawid Szela e Gabriele Casadei in 36.16, secondo posto per Daniele Santini, Francesco Di Santo, Andrea La Macchia e Nicolae Craciun in 37.69. Terza piazza per il CUS Torino di Francesco Ferrero Poschetto, Filippo Ferrero Poschetto, Edoardo Calò e Marco Tonodonati in 38.25.

Nel K4 maschile vince l’OCS Ottagoni Cremona di Nicolò Volo, Leonardo Favero, Alessio Campari e Matteo Bazzano in 30.38, davanti alla Canottieri Aniene di Simone Bernocchi, Giulio Bernocchi, Giacomo Bolzonella e Tommaso Freschi, secondi in 30.45, ed alle Fiamme Gialle di Nicola Ripamonti, Mauro Crenna, Dylan Paliaga e Francesco Lanciotti, terzi in 30.46.

