Calendario Mondiali canoa slalom 2023: programma, orari, tv, streaming

Lee Valley è pronta ad ospitare i Mondiali 2023 di canoa slalom 2023, occasione in cui verranno messi in palio dieci titoli iridati. Oltretutto, ci saranno ventisette pass, 15 nel kayak e 12 nella canadese, per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 tra uomini e donne.

Selezione azzurra che è guidata dai ‘soliti noti’ Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn nel kayak: entrambi sono le migliori carte da giocare sia nella gara slalom che in quella cross. Molte speranze sono riposte su Xabier Ferrazzi, iridato nella categoria juniores e migliorato molto negli ultimi mesi, con loro Marcello Beda, mentre tra le donne le altre convocate sono Chiara Sabattini e Marta Bertoncelli, quest’ultima in gara anche nella canadese con Elena Borghi ed Elena Micozzi. Canadese maschile con Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi, mentre Leonardo Proietti sarà in gara nel kayak cross maschile.

Le gare inizieranno martedì 19 settembre con le finali a squadre, mentre domenica 24 settembre. si terrà il gran finale con le gare di kayak cross. La diretta tv di semifinali, finali e kayak cross sarà disponibile su Rai Sport, mentre la diretta streaming di semifinali, finali e kayak cross sarà fruibile su Rai Play, mentre gare a squadre e batterie saranno trasmesse su Recast TV.

CALENDARIO MONDIALI CANOA SLALOM 2023

Martedì 19 settembre

10.30 Finale a squadre C1 femminile

11.00 Finale a squadre C1 maschile

11.40 Finale a squadre K1 femminile

12.40 Finale a squadre K1 maschile

Mercoledì 20 settembre

10.30 Batterie C1 femminile – 1a run

11.35 Batterie C1 maschile – 1a run

14.00 Batterie C1 femminile – 2a run

14.45 Batterie C1 maschile – 2a run

Giovedì 21 settembre

09.00 Batterie K1 femminile – 1a run

10.25 Batterie K1 maschile – 1a run

13.30 Batterie K1 femminile – 2a run

14.35 Batterie K1 maschile – 2a run

Venerdì 22 settembre

10.00 Semifinali C1 femminile

11.05 Semifinali C1 maschile

13.35 Finale C1 femminile

14.10 Finale C1 maschile

Sabato 23 settembre

10.00 Semifinali K1 femminile

11.05 Semifinali K1 maschile

13.35 Finale K1 femminile

14.10 Finale K1 maschile

Domenica 24 settembre

09.00 Kayak cross – Time trial femminile

10.00 Kayak cross – Time trial maschile

11.55 Kayak cross – Batterie femminili

12.20 Kayak cross – Batterie maschili

13.35 Kayak cross – Quarti di finale femminili

13.50 Kayak cross – Quarti di finale maschili

14.10 Kayak cross – Semifinali femminili

14.20 Kayak cross – Semifinali maschili

14.30 Kayak cross – Finale femminile

14.35 Kayak cross – Finale maschile

PROGRAMMA MONDIALI CANOA SLALOM 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: semifinali, finali e kayak cross su Rai Sport.

Diretta streaming: semifinali, finali e kayak cross su Rai Play, gare a squadre e batterie su Recast TV.

Foto: Pier Colombo