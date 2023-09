Canoa velocitÃ , Campionati Italiani 2023: assegnati i titoli sui 1000 metri, nel C2 vittoria di Tacchini/Casadei

Si sono aperti i Campionati Italiani Assoluti 2023 di canoa velocità: all’Idroscalo di Milano sono stati assegnati i titoli sui 1000 metri. Monopolio delle Fiamme Oro nel C2 maschile: vittoria per Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, al successo in 3’38.02, i quali precedono Nicolae Craciun e Daniele Santini, alla piazza d’onore in 3’39.51, e Mattia Alfonsi e Dawid Szela, sul gradino più basso del podio in 3’49.81.

Nel K1 maschile vittoria del Centro Sportivo Carabinieri con Andrea Dal Bianco, primo in 3’38.71, davanti alla Marina Militare di Giacomo Rossi, secondo in 3’40.56, ed alle Fiamme Gialle di Andre Schera, terzo in 3’40.71. Nel C1 maschile successo di Carlo Tacchini (Fiamme Oro) in 4’05.70, davanti a Dawid Szela (Fiamme Oro), secondo in 4’07.28 ed a Marco Tontodonati (Cus Torino), terzo in 4’07.80.

Nel K4 maschile affermazione delle Fiamme Gialle con Samuele Burgo, Andrea Schera, Giovanni Penato e Francesco Lanciotti in 3’00.52, che precede la Canottieri Aniene di Giulio Bernocchi, Marco Borgotti, Tommaso Freschi e Thomas Alexis Rinaldi in 3’01.34 e le Fiamme Gialle di Davide Franco, Dylan Paliaga, Matteo Cavessago e Mauro Crenna in 3’08.63.

Nel K1 femminile Agata Fantini (Marina Militare) vince in 4’11.10, seconda Giada Rossetti (Can. Timavo) in 4’13.10, terza Giorgia Lacalamita (GS Marina Militare) in 4’16.94. Nel K2 maschile successo del Circolo Canottieri Aniene con Giulio Bernocchi e Marco Borgotti in 3’21.78, davanti alla Pol. Verbano di Luca Micotti e Achille Spadacini in 3’21.81, ed alle Fiamme Gialle di Luca Boscolo Meneguolo e Nicola Ripamonti in 3’23.75.

Nel K2 femminile titolo a Meshua Marigo ed Elena Ricchiero (G.S. Fiamme Azzurre), vittoriose in 3’51.51 davanti a Giulia Bentivoglio e Cecilia Chiesa (Leonida Bissolati), seconde in 3’52.58, e ad Irene Burgo ed Irene Bellan (Fiamme Oro), terze in 3’54.28.

Foto: comunicato stampa Federcanoa