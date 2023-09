Arrampicata sportiva, Mawem e Miroslaw si qualificano alle Olimpiadi 2024. L’Italia non esulta a Roma

Al Foro Italico di Roma si è disputato l’evento europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda lo speed, disciplina dell’arrampicata sportiva. I due vincitori hanno staccato il biglietto per i Giochi: il favoritissimo francese Bassa Mawem ha regolato il polacco Marcin Dzienski in finale e ha raggiunto l’obiettivo, la polacca Aleksandra Miroslaw ha fatto festa battendo la connazionale Aleksandra Kalucka nell’atto conclusivo.

L’Italia non è riuscita ad agguantare un nuovo pass per la rassegna a cinque cerchi, dopo quello ottenuto un mesetto fa da Matteo Zurloni grazie all’apoteosi totale ai Mondiali di Berna. Beatrice Colli si è fermata ai quarti di finale (quinto posto), proprio come Ludovico Fossali (quinto) e Luca Robbiati (sesto) mentre Gian Luca Zodda era uscito agli ottavi di finale (decimo posto). Ci si riproverà in primavera con le Olympic Qualifier Series, format ancora da definire che metterà in palio gli ultimi cinque posti per Parigi 2024.

Foto: Lapresse