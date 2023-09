Canoa slalom, Xabier Ferrazzi Ã¨ primo nella seconda manche e vola in semifinale nel K1

Seconda parte della giornata ai Mondiali 2023 di canoa slalom in quel di Lee Valley (Gran Bretagna). Questa mattina è andata in scena la prima parte delle batterie del K1, con il pass ottenuto per la semifinale da Stefanie Horn e Giovanni Di Gennaro.

Al femminile era presente nella seconda heat la nostra Chiara Sabattini, che purtroppo non è riuscita ad approdare in semifinale per un soffio. L’azzurra si è piazzata tredicesima senza tocchi di palina, con il tempo di 92.85, a 4″10 dalla svizzera Alena Marx, che primeggia con il crono di 88″75 davanti alla brasiliana Ana Satila e all’ucraina Viktoriia Us.

La gioia arriva dal settore maschile, poiché Xabier Ferrazzi ha chiuso al primo posto la seconda manche dopo il 73esimo posto di questa mattina dovuto a un salto della porta, dopo tre quarti di gara straordinaria. L’azzurro non ha commesso errori e ha fatto segnare un ottimo 80″22, anticipando l’australiano Lucien Delfour e il giapponese Kazuya Adachi.

Non è riuscito a superare il taglio invece Marcello Beda, giunto 58esimo. L’azzurro ha fatto una gara perfetta fino alla ventunesima porta, saltata: questo è costato 50 secondi di penalità ed è stato fatale in ottica qualificazione, concludendo a 56″65 da Ferrazzi.

Foto: LiveMedia/Tonello Abozzi