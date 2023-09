Canoa slalom, Paolo Ceccon accede in finale nel C1 ai Mondiali e stacca il pass olimpico!

L’Italia ottiene il pass olimpico anche nella canadese maschile nei Mondiali di canoa slalom di Lee Valley. Ci riesce con l’uomo meno atteso, Paolo Ceccon, che stacca il decimo e ultimo tempo valido per la qualificazione alla finale iridata, permettendogli così di giocarsi un posto tra i migliori al mondo.

Partito tra i primi nella semifinale, Ceccon sigla subito un tempo interessante, in 101.22, lasciando però un po’ di rammarico per il tocco in porta 12. Piano piano gli avversari gli vanno alle spalle, fino ad arrivare al decimo posto con due uomini pronti ai cancelletti di partenza, Raffaello Ivaldi e Miquel Travé.

L’Italia nutre molte speranze su Raffaello, che però è protagonista di una prova assai complicata. Il tocco alla porta 6 lo penalizza immediatamente, un ingresso lento alla porta 15 gli fa perdere tanto tempo e poi molla nel finale, chiudendo ventiquattresimo. Ma anche Travé, autore del miglior tempo nella prima batteria, va in difficoltà prima del terzo intertempo sbagliando la linea: venticinquesimo in 109.68, Ceccon esulta e riporta la C1 maschile alle Olimpiadi dopo l’assenza a Tokyo.

Ora però c’è un posto iridato da giocarsi. Il miglior tempo di giornata è dello sloveno Benjamin Savsek in 98.09, avanti al polacco Grzegorz Hedwig, e con elementi come Luka Bozic, Nicolas Gestin e Sideris Tasiadis pronti a darsi battaglia. Ceccon, alla prima finale iridata in carriera, sarà il primo a scendere in acqua, con tranquillità e rilassatezza. Per vedere cosa succederà a Lee Valley.

