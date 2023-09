Canoa slalom, Marta Bertoncellii fuori dalla finale del C1 ai Mondiali, ma ottiene il pass per Parigi 2024

Un’esclusione comunque dolce per Marta Bertoncelli. L’azzurra non strappa l’accesso alla finale C1 ai Mondiali di canoa slalom di scena a Lee Valley, ma ottiene comunque il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi, con l’Italia che avrà dunque una sua rappresentante nella canadese femminile.

Una prova equilibrata quella dell’azzurra, senza troppi fronzoli, andando a chiudere in 116.85. Tempo che rimane comunque troppo alto per puntare ad un posto tra le prime dieci nelle acque britanniche, con la qualificazione che scappa soltanto con la discesa delle migliori; per lei alla fine è dodicesimo posto assoluto, ma è abbastanza per permettere all’Italia di potersi giocare la gara olimpica, scegliendo poi poco prima di Parigi chi sarà a rappresentare il tricolore. Ricordiamo difatti che il pass non è nominale, ma va all’imbarcazione.

Gara senza squilli invece per Elena Borghi dopo la buona prova nella seconda batteria di due giorni fa. Ventunesimo posto per lei in 122.44, con anche quattro penalità tra porta 4 e porta 19. Il miglior tempo è dell’andorrana Monica Doria Villarrubla in 111.01 nonostante due penalità; per lei una magnifica seconda parte di gara, superando la statunitense Eby Leibfarth e l’australiana Jessica Fox. Fuori a sorpresa Tereza Fiserova, diciassettesima con otto penalità, e la campionessa mondiale in carica Andrea Herzog, condannata al ventottesimo posto per aver saltato porta 7.

Foto: Pier Colombo