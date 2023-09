Calendario US Open 2023 oggi: orari sabato 2 settembre, programma, tv, streaming, italiani in campo

Altra giornata e altre partite agli US Open 2023, ultimo Slam stagionale che si sta svolgendo sui campi di cemento Flushing Meadows a New York (Stati Uniti). Quest’oggi si disputeranno gli ultimi incontri validi per il terzo turno dei tabelloni di singolare (8 match maschili e 8 femminili) e nel frattempo continueranno i tornei di doppio (maschile, femminile e misto).

In casa Italia c’è grande attesa per Jannik Sinner (testa di serie n.6), che nella giornata odierna sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka nel terzo incontro sul Louis Armstrong Stadium, dopo Burel-Sabalenka (in programma alle 17:00) e Samsonova-Keys. Oltre all’altoatesino, scenderanno poi in campo altri due azzurri: Matteo Arnaldi, che se la vedrà con il britannico Cameron Norrie (n.16 del torneo) nel secondo match sul campo 17 (in seguito a Kasatkina-Minnen), e Lucia Bronzetti, che dovrà sfidare la cinese Qinwen Zheng (testa di serie n.23) nella terza sfida sul campo 5 (dopo i doppi Azarenka/Haddad Maia-Krawczyk/Schuurs e P. Tsitsipas/S. Tsitsipas- Dodig/Krajicek).

Altri match interessanti saranno soprattutto Alcaraz-Evans, in programma alle ore 18:00 italiane sull’Arthur Ashe Stadium, e Medvedev-Baez, che sarà l’ultimo incontro di giornata proprio sull’Arthur Ashe Stadium, ma attenzione anche a Pegula-Svitolina, Jabeur-Bouzkova, Rublev-Rinderknech e Zverev-Dimitrov.

La giornata odierna degli US Open si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto rosso sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta (opzione non disponibile sul canale 212 di Sky). Inoltre, le partite si potranno vedere anche in diretta streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove si potranno vedere 8 campi. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di Sinner-Wawrinka e Arnaldi-Norrie.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI

Sabato 2 settembre

Arthur Ashe Stadium

Dalle 18:00 italiane

C. Alcaraz (ESP) (1) – D. Evans (GBR) (26)

E. Svitolina (UKR) (26) – J. Pegula (USA) (3)

Dalle 1:00 italiane di domenica 3 settembre

O. Jabeur (TUN) (5) – M. Bouzkova (CZE) (31)

D. Medvedev (RUS) (3) – S. Baez (ARG)

Louis Armstrong Stadium

Dalle 17:00 italiane

C. Burel (FRA) – A. Sabelnka (BLR) (2)

L. Samsonova (RUS) – M. Keys (USA) (17)

S. Wawrinka (SUI) – J. Sinner (ITA) (6)

Dalle 1:00 italiane di domenica 3 settembre

A. Zverev (GER) (12) – G. Dimitrov (BUL) (19)

E. Alexandrova (RUS) (22) – M. Vondrousova (CZE) (9)

Grandstand

Dalle 17:00 italiane

M. Mmoh (USA) – J. Draper (GBR)

A. Rinderknech (FRA) – A. Rublev (RUS) (8)

C. Gauff (USA)/J. Pegula (USA) (3) – C. Bucsa (ESP)/A. Panova (RUS)

Non prima delle 00:00 italiane di domenica 3 settembre

K. Boulter (GBR) – P. Stearsn (USA)

Court 17

Dalle 17:00 italiane

D. Kasatkina (RUS) (13) – G. Minnen (BEL) (Q)

M. Arnaldi (ITA) – C. Norrie (GBR) (16)

A. Bolsova (ESP)/R. Masarova (ESP) – L. Fernandez (CAN)/T. Townsend (USA) (6)

Non prima delle 23:00 italiane

N. Jarry (CHI) (23) – A. De Minaur (AUS) (13)

Court 5

Dalle 17:00 italiane

V. Azarenka (BLR)/B. Haddad Maia (BRA) – D. Krawczyk (USA)/D. Schuurs (NED) (4)

P. Tsitsipas (GRE)/S. Tsitsipas (GRE) – I. Dodig (CRO)/A. Krajicek (USA) (2)

Q. Zheng (CHN) (23) – L. Bronzetti (ITA)

G. Minnen (BEL)/Y. Wickmayer (BEL) – L. Siegemund (GER)/V. Zvonareva (RUS) (12)

Court 10

Dalle 19:00 italiane

F. Wu (TPI)/L. Zhu (CHN) – G. Dabrowski (CAN)/E. Routliffe (16)

R. Haase (NED)/N. Metkic (CRO) (16) – M. McDonald (USA)/A. Mies (GER)

Court 11

Dalle 19:00 italiane

S. Gonzalez (MEX)/E. Roger-Vasselin (FRA) (7) – N. Barrientos (COL)/A. Goransson (SWE)

B. McLachlan (JPN)/Y. Nishioka (JPN) – R. Ram (USA)/J. Salisbury (GBR) (3)

Z. Zhang (CHN)/K. Krawietz (GER) (8) – TBD

Court 12

Dalle 17:00 italiane

A. Krueger (USA)/E. Quinn (USA) – Y. Xu (CHN)/J. Vliegen (BEL)

S. Chang (USA)/A. Parks (USA) – H. Chan (TPI)/G. Olmos (MEX) (9)

K. Kudermetova (RUS)/L. Samsonova (RUS) (13) – J. Brady (USA)/L. Stefani (BRA)

M. Gonzalez (ARG)/A. Molteni (ARG) (5) – A. Mannarino (FRA)/A. Rinderknech (FRA)

Court 13

Dalle 19:00 italiane

M. Middelkoop (NED)/M. Pavic (CRO) (14) – V. Kirkov (USA)/D. Kudla (USA)

N. Melichar-Martinez (USA)/E. Perez (AUS) (5) – M. Linette (POL)/B. Pera (USA)

E. Shibahara (JPN)/M. Pavic (CRO) – S. Hsieh (TPI)/M. Arevalo (SAL) (3)

Court 7

Dalle 19:00 italiane

R. Galloway (USA)/A. Olivetti (FRA) – L. Glasspool (GBR)/H. Heliovaara (FIN) (13)

L. Djere (SRB)/M. Huesler (SUI) – H. Nys (MON)/J. Zielinski (POL) (9)

A. Danilina (KAZ)/H. Heliovaara (FIN) – A. Parks (USA)/D. Kudla (USA)

PROGRAMMA US OPEN 2023: DOVE VEDERLE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, SuperTennis.it

Diretta Live testuale: OA Sport (per Sinner-Wawrinka e Arnaldi-Norrie)

Foto: LaPresse