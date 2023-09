Calendario US Open 2023 oggi: orari 7 settembre, programma, tv, streaming, italiani in campo

Altra giornata e altre partite agli US Open 2023, ultimo Slam stagionale che si sta svolgendo sui campi di cemento Flushing Meadows a New York (Stati Uniti). Quest’oggi (o meglio dire, nella prossima notte italiana) si disputeranno le due semifinali femminili e lo spettacolo di certo non mancherà.

Entrambe le partite odierne si svolgeranno sull’Arthur Ashe Stadium. Le prime a scendere in campo saranno la statunitense Coco Gauff e la ceca Karolina Muchova alle ore 1:00 italiane della notte tra giovedì e venerdì. A seguire, sempre sull’Arthur Ashe Stadium, si terrà l’altra semifinale tra la bielorussa Aryna Sabalenka, già sicura di salire in vetta al ranking WTA dopo questo torneo, e la statunitense Madison Keys.

Le partite odierne agli US Open 2023 si potranno vedere in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI

ARTHUR ASHE STADIUM

Dalle 1:00 italiane di venerdì 8 settembre

C. Gauff (USA) (6) – K. Muchova (CZE) (10)

A seguire

M. Keys (USA) (17) – A. Sabalenka (BLR) (2)

PROGRAMMA US OPEN 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX e sul sito di SuperTennis

Foto: LaPresse