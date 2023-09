Dove vedere Macedonia-Italia in tv? Canale esatto, programma, orario d’inizio, streaming

Comincia l’era di Luciano Spalletti come timoniere della Nazionale italiana. Il tecnico di Certaldo comincerà la propria avventura in azzurro con le qualificazioni ai Campionati Europei del 2024 che si svolgeranno in Germania. Il primo match in programma sarà quello con la Macedonia del Nord all’Arena nazionale Toše Proeski di Skopje il prossimo 9 settembre alle 20.45.

Un incrocio che rievoca brutti ricordi: nel marzo 2022 fu un gol di Aleksandar Trajkovski nel finale a condannare l’Italia alla prematura eliminazione ai playoff dei Mondiali 2022. Un ko che ha irrimediabilmente rotto qualcosa nel rapporto fra Roberto Mancini e l’intera selezione, trascinatosi fino alla chiusura dello scorso agosto.

Ma ora c’è da accantonare i fantasmi. L’Italia ha necessario bisogno di vincere dopo i soli tre punti nelle prime due partite valide per il girone C di qualificazione, frutto del ko con l’Inghilterra e del successo risicato contro Malta. I tre punti significherebbero guardare con più ottimismo al prossimo match contro l’Ucraina, al momento con sei punti dopo tre partite, ma che giocherà contro l’Inghilterra nel weekend.

Il match tra Macedonia del Nord e Italia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2024 sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Sabato 9 settembre

Ore 20.45 Macedonia del Nord-Italia

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EURO 2024: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse