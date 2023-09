Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 16 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

La quinta giornata della Serie B 2023-2024 è già iniziata ieri sera con l’anticipo tra Venezia e Spezia: quest’oggi si svolgeranno altre sei sfide programmate per questo fine settimana valevoli per il turno numero cinque del campionato in corso, il primo di rientro dopo la sosta per le Nazionali dello scorso weekend.

Cinque delle sei partite avranno inizio alle 14.00, con il caldo di questi giorni che potrà risultare un fattore importante nel sabato odierno. C’è molta attesa per Pisa–Bari, match di spicco del programma di questo weekend tra due formazioni in cerca di risposte: entrambe le squadre provengono da un periodo negativo, visto che i nerazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive con Parma e Modena, mentre i pugliesi sono stati fermati sul pari sia dal Cittadella che dalla Ternana. Occhio al Modena di Paolo Bianco che, dopo tre vittorie su tre partite disputate, cercherà il quarto urrà consecutivo con la Feralpisalò.

Fari puntati anche su Ascoli–Palermo: i rosanero, dopo due successi consecutivi, vanno alla caccia della terza vittoria di questo campionato contro i marchigiani, usciti malamente dal Druso di Bolzano dopo la sconfitta con il Sudtirol di due settimane fa. Proprio i sudtirolesi saranno di scena a Cosenza nel primo pomeriggio, con il derby lombardo tra Lecco e Brescia che ultima il programma delle 14.00. Alle 16.15, invece, sarà la volta di Reggiana–Cremonese: i grigiorossi cercano punti fondamentali per la corsa promozione contro i granata, una delle poche squadre rimasta ancora senza vittorie.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per la quinta giornata della Serie B 2023-2024: tutte le partite saranno trasmesse in tv su Sky, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO SERIE B 2023-2024 OGGI

Ore 14.00 Ascoli-Palermo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Pisa-Bari – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 252, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Cosenza-Sudtirol – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 254, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Lecco-Brescia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 255, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 14.00 Feralpisalò-Modena – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol) e Sky Sport 256, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

Ore 16.15 Reggiana-Cremonese – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, Diretta streaming su DAZN, Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA SERIE B: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky.

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse