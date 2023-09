Calendario Mondiali rugby 2023 oggi: orari partite 16 settembre, programma, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia oggi, sabato 16 settembre: saranno 3 i match in programma. Alle ore 15.00 si giocherà Samoa-Cile, poi alle ore 17.45 sarà la volta di Galles-Portogallo, infine alle ore 21.00 si disputerà Irlanda-Tonga.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY OGGI

Sabato 16 settembre

15.00 Samoa-Cile – Sky Sport 259

17.45 Galles-Portogallo – Sky Sport Arena

21.00 Irlanda-Tonga – Sky Sport Max

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Samoa-Cile su Sky Sport 259, per Galles-Portogallo su Sky Sport Arena, per Irlanda-Tonga su Sky Sport Max.

Diretta streaming: per Samoa-Cile, Galles-Portogallo ed Irlanda-Tonga su Sky Go e Now.

Foto: LaPresse