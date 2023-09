Probabili formazioni Juventus-Lazio: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Juventus-Lazio sarà la partita con cui si aprirà la quarta giornata del campionato di Serie A. Ad arbitrare la sfida sarà il campano Fabio Maresca, affiancato dagli assistenti Baccini e Pagliardini mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà Irrati, al suo fianco invece Maggioni.

Maresca è considerato uno dei migliori arbitri del panorama italiano, lo scorso anno gli è stato assegnato il premio Stefano Farina come Arbitro Can meglio classificato nella graduatoria di merito. Per lui in carriera 116 designazioni in serie A. Lazio alla ventitreesima partita con lui come arbitro, nella storia 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. 10 successi, un pareggio e 3 ko invece il bilancio della Juventus; lo scorso anno il fischietto campano diresse anche la sfida tra le due compagini, chiusa 1-0 per i bianconeri.

In casa Juventus c’è un ballottaggio serrato tra Alex Sandro e Gatti, il centrale italiano sembra pronto a ricoprire il ruolo di braccetto di sinistra. Tre per due posti sugli esterni, con uno tra Cambiaso, Kostic e Weah, con lo statunitense che sembra partire leggermente indietro. In avanti Vlahovic verrà presumibilmente affiancato da Chiesa, nonostante l’azzurro non sembra al meglio.

Soliti ballottaggi invece per la Lazio di Sarri. Marusic abbastanza favorito rispetto a Lazzari sulla destra, con Romagnoli e Casale confermatissimi in mezzo. Kamada dopo il gol con il Napoli ha acquisito qualche certezza in più ed è avanti di qualche incollatura su Guendouzi, mentre Cataldi parte parecchio avanti a Rovella. Confermato il trittico Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni in avanti.

JUVENTUS-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Ballottaggi: Cambiaso-Weah 55%-45%, Gatti-Alex Sandro 60%-40%

Squalificati: Pogba (positività al testosterone)

Infortunati: De Sciglio

Diffidati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Ballottaggi: Cataldi-Rovella 65%-35%, Kamada-Guendouzi 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: –

Diffidati: –

