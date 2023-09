Calendario Europei ciclismo 2023 oggi: orari 22 settembre, programma, tv, streaming

Gli Europei di ciclismo 2023 a Drenthe iniziano ad assegnare anche i primi titoli su strada. Dopo le gare a cronometro individuali e le staffette a squadre, saranno le categorie under 23 le prime ad ufficializzare i propri campioni continentali.

Si comincia in mattinata con la gara Under23 maschile, che si svilupperà, dopo un primo tratto completamente pianeggiante, su un anello di 14 chilometri da ripetere per cinque volte per 136,5 chilometri complessivi. Il punto focale della corsa sarà il Col du VAM (o VAMberg), passaggio chiave della Ronde van Drenthe; rampetta da 400 metri al 4,2%, ma nel finale ci sarà anche il pavé a rendere tutto più difficile, con l’arrivo posto in cima. Anche per la gara femminile, che inizia alle 14.30, ci saranno cinque giri del circuito, ma con un tratto iniziale più breve, per 108 chilometri complessivi dove dare il via alle ostilità.

Le gare Under 23 valide per i titoli continentali di ciclismo non saranno trasmesse in diretta televisiva né su RaiSport né su Eurosport: le due reti hanno acquisito i diritti soltanto per le prove dei professionisti, che saranno dunque coperte dalle telecamere.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2023 OGGI

Venerdì 22 settembre

9.30: gara in linea uomini U23

14.30: gara in linea donne U23

EUROPEI CICLISMO 2023 OGGI: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

