Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 18 settembre, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

Il quarto turno della Serie A 2023/2024 prosegue spedito e siamo arrivati all’ultima giornata utile per vedere le quattro squadre che non hanno ancora calpestato il terreno di gioco. Quest’oggi, lunedì 18 settembre, il palinsesto televisivo comprenderà al proprio interno due partite della massima serie italiana. Tanti i gol messi a segno in questo lungo turno iniziato oramai sabato pomeriggio, e chissà che molti altri non ne arrivino dalla sfide odierne.

Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, la Salernitana di Paulo Sousa aprirà le porte del caldissimo Arechi al Torino di Ivan Juric. Si preannuncia un match interessantissimo all’insegna del bel gioco. I granata campani hanno racimolato 2 punti nelle prime tre di campionato, figli di due pareggi e una sconfitta. Candreva e compagni devono dunque ancora sbloccarsi e vedremo se oggi ci riusciranno: ma occhio ai granata piemontesi. Il mister croato e i suoi uomini, hanno ottenuto sin qui una vittoria, un pareggio e una sconfitta, e restano un avversario ostico.

In serata infine, nel Monday night, ci sarà spazio per Verona e Bologna. Gli scaligeri dopo aver sognato nel corso delle prime due giornate, con due vittorie di fila contro Empoli e Roma, hanno subìto una battuta d’arresto in casa del Sassuolo: un sonoro 3-1 rifilato dai neroverdi. Vedremo se riuscirà subito a rialzarsi Marco Baroni con il suo undici, ma dall’altra parte del campo ci sarà un rognoso Bologna con 4 punti in tre gare. Ecco di seguito il calendario e il programma della Serie A di oggi.

CALENDARIO SERIE A (18 SETTEMBRE)

Lunedì 18 settembre

Ore 18.30 – Salernitana-Torino – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Verona-Bologna – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse