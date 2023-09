Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 17 settembre, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

La Serie A ritornerà anche quest’oggi in campo. Ci troviamo a domenica 17 settembre e per la precisione siamo giunti al 4° turno della massima serie italiana 2023/2024. Dopo due settimane di sosta per favorire le gare delle Nazionali, il campionato è tornato in scena nella giornata di ieri: sabato 16 settembre. La Juventus ha battuto per 3-1 la Lazio mente l’Inter, nel derby di Milano, ha asfaltato per 5-1 il Milan. Il Napoli campione d’Italia in carica invece, ha sbattuto contro il muro rossoblù del Genoa pareggiando per 2-2.

E in data odierna il palinsesto sarà nuovamente ricchissimo di incontri che, sulla carta, dovrebbero regalare gol ed emozioni. Ad aprire le danze, alle ore 12.30, ci penseranno il Cagliari di Claudio Ranieri e l’Udinese di Andrea Sottil. I sardi in tre partite hanno conquistato un solo punto, figlio di un pareggio e due sconfitte. Anche i friulani non hanno spinto sull’acceleratore: due pareggi e una sconfitta con un solo gol segnato. Vedremo quindi, quale delle due squadre riuscirà a spuntarla.

Alle ore 15.00 altri due incontri. Il Frosinone di Eusebio Di Francesco accoglierà allo Stirpe il Sassuolo di Alessio Dionisi: ciociari e neroverdi battaglieranno per regalarsi ulteriori soddisfazioni in questa stagione da poco iniziata. Allo stesso orario ma a Monza, gli uomini di Raffaele Palladino, se la vedranno con il Lecce.

I salentini sono la vera sorpresa di questo avvio di stagione: due vittorie e un pareggio in tre partite e quarto posto occupato a quota 7 a pari punti con il Napoli (che ha per giunta una partita in più). Tre ore più tardi, alle 18.00, la Fiorentina al Franchi si scontrerà con l’Atalanta: si prevede un big match. A chiudere la Roma di José Mourinho tenterà di portare a casa i primi tre punti della stagione contro l’Empoli, ancora fermo a quota 0 con 0 gol segnati.

CALENDARIO SERIE A (17 SETTEMBRE)

Domenica 17 settembre

Ore 12.30 – Cagliari-Udinese – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore 15.00 – Frosinone-Sassuolo – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 – Monza-Lecce – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN.

Ore 18.00 – Fiorentina-Atalanta – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Roma-Empoli – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SERIE A 17 SETTEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse