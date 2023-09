Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 16 settembre, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

Il countdown è sempre più vicino allo zero. La 4a giornata della Serie A 2023/2024 è oramai alle porte: ancora qualche ora di attesa e poi rivedremo in campo le prime formazioni. Si inizierà quest’oggi, sabato 16 settembre, a partire dalle ore 15.00 e subito con un big match pronto a regalare spettacolo: all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus, accoglierà la Lazio di Maurizio Sarri. Massimiliano Allegri dovrà quindi vedersela con i biancocelesti e non sarà semplice prevalere per nessuna delle due formazioni.

I bianconeri in tre gare hanno ottenuto ben 7 punti figli di due vittorie, contro Udinese ed Empoli, e un pareggio casalingo contro il Bologna. Immobile e compagni invece, dopo due sconfitte nelle prime due di campionato, hanno piegato il Napoli campione d’Italia al Maradona per 1-2. Alle 18.00 non terminerà lo spettacolo della A: sarà il momento del derby di Milano, sarà il momento di Inter-Milan. Una delle stracittadine più seguite in Italia e nel mondo vedrà contrapposte due squadre in vetta alla classifica con 9 punti a testa: ci si aspetta un grandissimo spettacolo sul campo così come sugli spalti.

A chiudere le partite di oggi della 4a giornata ci penseranno il Genoa e il Napoli: occhio agli azzurri feriti dopo la sconfitta interna con la Lazio. I rossoblù dovranno rimanere concretati in tutti i 90′ minuti. Ma ecco di seguito il calendario della Serie A di oggi: dove seguire i tre match.

CALENDARIO SERIE A (16 SETTEMBRE)

Sabato 16 settembre

Ore 15.00 – Juventus-Lazio – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Inter-Milan – 4° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Genoa-Napoli – 4° turno – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

