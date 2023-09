Calendario Qualificazioni Europei calcio oggi in tv (7 settembre): che partite si giocano, programma, orari, streaming

Ritornano le tanto attese Qualificazioni agli Europei del 2024. I vari campionati nel continente sono stati dunque momentaneamente sospesi per concedere il giusto spazio alle Nazionali. Non dimentichiamo infatti che la manifestazione continentale che si giocherà il prossimo anno in Germania tra il 14 giugno e il 14 luglio, deve ancora assumere una propria fisionomia.

Si attendono dunque le squadre che si qualificheranno alla fase finale del torneo. Nel frattempo quest’oggi si potrà assistere a varie ed emozionanti gare: ad esempio la Francia di Kylian Mbappé affrontará l’Irlanda mentre la Grecia sarà ospite dell’Olanda. Occhio anche a Repubblica Ceca- Albania, altra possibile sfida emozionante. Insomma ci sarà da divertirsi e il palinsesto è ricco. Ecco di seguito il calendario odierno delle Qualificazioni agli Europei.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO OGGI (7 SETTEMBRE)

Ore 16.00 – Kazakistan-Finlandia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 18.00 – Lituania-Montenegro – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Francia-Irlanda – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Olanda-Grecia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Repubblica Ceca-Albania – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Polonia-Isole Faroe – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Serbia-Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Danimarca-San Marino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Ore 20.45 – Slovenia-Irlanda del Nord – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Diretta Gol EURO 2024, canale 202). Diretta streaming su Now TV e Sky Go

Foto: LaPresse