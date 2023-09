Calendario Qualificazioni Europei calcio 2024 oggi in tv (12 settembre): che partite si giocano, programma, orari, streaming

Ultima tornata di gara per ciò che concerne la prima sosta per le Nazionali di questa stagione: quest’oggi si disputeranno ben nove gare valevoli per le Qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. La posta in palio è alta, visto che ci avviciniamo sempre di più alla conclusione dei gironi e ogni partita può risultare decisiva per il futuro delle squadre in campo.

L’attenzione è focalizzata per forza di cosa sulla Nazionale di Luciano Spalletti, che questa sera alle 20.45 sfiderà l’Ucraina allo Stadio San Siro di Milano: vista la situazione abbastanza delicata in classifica, l’incontro di oggi rappresenta un vero spartiacque per il destino degli azzurri. Con una vittoria la formazione del Bel Paese aggancerebbe in seconda posizione proprio gli esteuropei, mentre nel caso di una sconfitta la qualificazione diventerebbe un miraggio.

Tra le big d’Europa, vedremo in campo quest’oggi la Spagna di Luis de la Fuente, impegnata in casa contro Cipro: gli iberici, secondi nel gruppo A alle spalle della sorprendente Scozia, devono ottenere tre punti per allungare sulle inseguitrici. Il Belgio di Romelu Lukaku sarà di scena in Estonia per quanto riguarda il raggruppamento F, che oggi vedrà affrontarsi anche Svezia e Austria.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite di oggi valevoli per le Qualificazioni a Euro 2024: tutte i match, ad eccezione di Italia-Ucraina, saranno trasmessi in diretta su Sky, Sky Go e Now Tv, mentre la sfida degli azzurri si potrà vedere su Rai 1 e Rai Play.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024 OGGI

Martedì 12 settembre

Ore 20.45 Norvegia-Georgia – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Spagna-Cipro – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Malta-Macedonia del Nord – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play, Diretta Live testuale su OA Sport

Ore 20.45 Svezia-Austria – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Belgio-Estonia – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Romania-Kosovo – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Svizzera-Andorra – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Israele-Bielorussia – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

