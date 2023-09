Calendario Premier League 2023 oggi: orari 2 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Con l’anticipo della serata di ieri tra Luton Town e West Ham, è cominciata la quarta giornata della Premier League 2023-2024: quest’oggi altre sei sfide verranno disputate per ciò che concerne il turno numero quattro del massimo campionato inglese.

Si parte alle 13.30 con il match dell’ora di pranzo, già delicato vista la situazione complicata di classifica, tra Sheffield United ed Everton. Due ore e mezza più tardi sarà la volta del Manchester City di Pep Guardiola, opposto in casa al Fulham: i Citizens, unica formazione a punteggio pieno rimasta, vorranno ottenere il quarto successo consecutivo in campionato con i londinesi, autori di un discreto inizio di stagione.

In contemporanea, Chelsea e Tottenham saranno di scena, rispettivamente, in casa con il Nottingham Forest e in trasferta con il Burnley, avversarie comode per portare a casa il massimo della posta in palio: chiude il programma delle sfide delle 16.30 Brentford–Bournemouth. L’ultimo match del giorno si svolgerà a partire dalle 18.30 tra due della squadre più divertenti in Inghilterra, Brighton e Newcastle, le quali proveranno a intascare punti preziosi per la corsa europea.

Di seguito il calendario e il programma completo delle partite valevoli per la quarta giornata della Premier League 2023-2024: la diretta tv sarà garantita da Sky Sport Calcio (Sheffield United-Everton, Manchester City-Fulham) e Sky Sport Arena (Chelsea-Nottingham, Brighton-Newcastle), mentre Now Tv e Sky Go offriranno la visione in streaming.

CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2023-2024 OGGI

Sabato 2 settembre

Ore 13.30 Sheffield United-Everton – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 16.00 Manchester City-Fulham – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 16.00 Chelsea-Nottingham Forest – Diretta tv su Sky Sport Arena, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 16.00 Burnley-Tottenham – Non previste dirette tv o streaming

Ore 16.00 Brentford-Bournemouth – Non previste dirette tv o streaming

Ore 18.30 Brighton-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Arena, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio (Sheffield United-Everton, Manchester City-Fulham), Sky Sport Arena (Chelsea-Nottingham Forest, Brighton-Newcastle).

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go.

