Calendario Liga 2023 oggi: orari 2 settembre, chi gioca, programma, tv e streaming

Nella serata di ieri i due anticipi tra Cadiz e Villarreal, e quello tra Almeria e Celta Vigo, hanno dato il via alla quarta giornata de La Liga 2023-2024: quest’oggi ben quattro sfide valevoli per la tornata numero quattro del massimo campionato spagnolo caratterizzeranno il sabato odierno.

Si parte alle 14.00 con il match tra il Real Sociedad e Granada: entrambe le squadre, ferme a quota tre punti in classifica, cercano una vittoria per scalare posizioni. Alle 16.15 sarà la volta del Real Madrid di Carlo Ancelotti: i blancos, unica squadra ancora a punteggio pieno, sfideranno in casa il Getafe per dare vita al derby della Comunità autonoma di Madrid, visto che le due città distano solamente una decina di chilometri.

Il Valencia va alla caccia di altri punti dopo un ottimo inizio in casa dell’Alaves a partire dalle 18.30: la formazione ospite vorrà mantenere la scia delle altre pretendenti a un posto in Europa. L’ultimo match della giornata avrà inizio alle 21.00 tra Betis Siviglia e Rayo Vallecano, formazioni ambiziose che saranno fino alla fine della stagione in bagarre per un piazzamento europeo.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite valevoli di oggi valevoli per la quarta giornata de La Liga 2023; tutte i match saranno trasmessi in streaming su DAZN.

CALENDARIO LIGA 2023-2024 OGGI

Ore 14.00 Real Sociedad-Granada – Diretta streaming su DAZN

Ore 16.15 Real Madrid-Getafe – Diretta streaming su DAZN

Ore 18.30 Deportivo Alaves-Valencia – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 Betis Siviglia-Rayo Vallecano – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA LIGA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse