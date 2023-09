Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi: orari 8 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi è in programma la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh (in Arabia Saudita). In casa Italia è giunto il momento di Lucrezia Magistris, iscritta al gruppo B della categoria fino a 59 kg con l’obiettivo di voltare pagina dopo le ultime gare negative e migliorare sensibilmente il suo record nazionale.

La 24enne pavese è infatti reduce da tre competizioni consecutive chiuse fuori classifica nel totale: il Mondiale di Bogotà 2022, gli Europei di Yerevan 2023 ed il Grand Prix di L’Avana 2023. Magistris è rimasta dunque “al palo” nel ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024 e dovrà superare i propri limiti in gara per entrare nella top10 che garantisce il pass a cinque cerchi.

Il gruppo A della categoria olimpica -59 kg femminile ai Mondiali di sollevamento pesi 2023 in Arabia Saudita sarà disponibile in diretta streaming su Olympic Channel. Di seguito il programma dettagliato, gli orari italiani esatti, gli azzurri impegnati quest’oggi e come seguire le competizioni odierne in tv e streaming.

CALENDARIO MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023

Venerdì 8 settembre

Ore 15.30 Gruppo B 59 kg femminile a Riyadh (Arabia Saudita)

Ore 18.00 Gruppo A 59 kg femminile a Riyadh (Arabia Saudita)

PROGRAMMA MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel (solo per il gruppo A).

MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Lucrezia Magistris (gruppo B 59 kg).

