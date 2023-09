Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 8 settembre, programma, tv, streaming

Inizia oggi, venerdì 8 settembre, la fase ad eliminazione diretta dei Campionati Europei di pallavolo maschile 2023. Il programma parte oggi con i primi due ottavi di finale che avranno luogo al Palace of Culture & Sports di Varna, in Bulgaria.

Si parte alle ore 16.30 con Croazia-Romania, due squadre in grado di vincere tre delle cinque partite affrontate nella fase a gironi, conquistando con merito la qualificazione. Grande attesa per il secondo incontro di giornata, Francia-Bulgaria delle 19.30, con i Campioni Olimpici che dovranno cambiare marcia dopo una prima fase un po’ sotto il loro standard.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi venerdì 8 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Francia-Bulgaria sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Arena (204) ed in streaming su SkyGo e Now TV. Per entrambi i match è inoltre prevista la diretta streaming su EuroVolley TV.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Venerdì 8 settembre

16.30 Ottavo di finale 7: Croazia-Romania (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.30 Ottavo di finale 6: Francia-Bulgaria (diretta tv su SkySport Arena, diretta streaming su SkyGo, NowTV ed Euro Volley Tv)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SkySport Arena (204), solo Francia-Bulgaria

Diretta streaming: SkyGo, Now TV solo Francia-Bulgaria. Euro Volley Tv per tutte le partite.

Foto: CEV