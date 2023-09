Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi: orari 5 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Comincia quest’oggi l’avventura della Nazionale italiana ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh fino al 17 settembre. Giulia Imperio sarà la prima azzurra a salire in pedana nella capitale saudita per cercare un risultato importante in ottica qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.

La ventunenne pugliese gareggerà nel gruppo B della categoria fino a 49 kg con l’obiettivo di migliorare il suo record italiano di totale (183 kg) e rientrare così nella top10 del ranking a cinque cerchi, distante ad oggi una sola lunghezza. Ricordiamo che la vice-campionessa continentale in carica vanta un personale di 85 kg nello strappo e 101 kg nello slancio in campo internazionale, di conseguenza ha già dimostrato di poter valere una misura a ridosso dei 190 kg. Le medaglie mondiali, che verranno assegnate dopo la conclusione del gruppo A, sono comunque ancora fuori portata.

Le finali (ovvero i gruppi A) della seconda giornata dei Mondiali di sollevamento pesi 2023 in Arabia Saudita saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel. Di seguito il programma dettagliato, gli orari italiani esatti, gli azzurri impegnati quest’oggi e come seguire le competizioni odierne in tv e streaming.

CALENDARIO MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023

Martedì 5 settembre

Ore 13.00 Gruppo B 49 kg femminile a Riyadh (Arabia Saudita)

Ore 15.30 Gruppo A 49 kg femminile a Riyadh (Arabia Saudita)

Ore 18.00 Gruppo A 55 kg maschile a Riyadh (Arabia Saudita)

PROGRAMMA MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel (solo per i gruppi A).

MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Giulia Imperio (49 kg).

Foto: FIPE