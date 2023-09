Calendario Mondiali rugby 2023 oggi: orari 23 settembre, programma, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia oggi, sabato 23 settembre: saranno 3 i match in programma. Alle ore 14.00 si giocherà Georgia-Portogallo, poi alle ore 17.45 sarà la volta di Inghilterra-Cile, infine alle ore 21.00 si disputerà Sudafrica-Irlanda.

Il match più atteso è sicuramente Sudafrica-Irlanda, cioè la supersfida tra due delle tre candidate principali al titolo. Un match che per la qualificazione ai quarti ha poco da dire, ma che sarà decisiva per decidere chi andrà ai playoff da prima del girone e chi da seconda e, anche, per capire il reale stato di forma delle due squadre. Georgia-Portogallo, invece, rischiano di giocarsi l’ultimo posto nella pool C, mentre l’Inghilterra vuole vincere nettamente con il Cile per proseguire il percorso netto.

La diretta tv sarà disponibile per tutte e tre le partite su Sky Sport Arena (canale 204) e per Sudafrica-Irlanda anche su Rai Sport HD mentre la diretta streaming sarà fruibile per Georgia-Portogallo e Inghilterra-Cile su Sky Go e Now, mentre per Sudafrica-Irlanda sarà fruibile su Sky Go, Now e Raiplay.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY OGGI

Sabato 23 settembre

14.00 Georgia-Portogallo – Sky Sport Arena

17.45 Inghilterra-Cile – Sky Sport Arena

21.00 Sudafrica-Irlanda – Rai Sport HD e Sky Sport Arena

Foto: LaPresse