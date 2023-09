Italia-Ucraina, qualificazioni Europei 2024: quando si gioca: data, programma, orario d’inizio, tv, streaming

Ancora tempo di Nazionali, con le Qualificazioni agli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania la prossima estate. L’Italia di Luciano Spalletti è chiamata al riscatto dopo il pareggio per 1-1 in casa della Macedonia del Nord che ha complicato il già difficile cammino nel girone C: ora è obbligatoria una vittoria in casa contro l’Ucraina domani sera, 12 settembre, per non dover ricorrere alle forche caudine degli spareggi.

La selezione di Rebrov è al momento seconda in classifica con sette punti in quattro partite nel girone C, punteggio frutto di due successi con Macedonia del Nord e Malta, un ko e l’ultimo pareggio contro l’Inghilterra fra le mura amiche, un 1-1 firmato dalle reti di Zinchenko al 26′ e di Walker al 41′.

Con il conseguente pareggio dell’Italia in Macedonia del Nord, gli azzurri sono chiamati obbligatoriamente a vincere il primo confronto contro gli ucraini per raggiungerli in classifica con una partita disputata in meno, per salire così a sette punti in classifica. Ma l’1-1 di sabato è l’ultimo ‘jolly’ che la squadra di Spalletti si è giocato: per rimanere tranquilli, ci sarà bisogno di vincere ogni partita possibile, rendendo ‘passabile’ solo un eventuale ko con l’Inghilterra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si disputeranno in Germania. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà la diretta live sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA (12 SETTEMBRE)

Martedì 12 settembre

Ore 20.45 – Italia-Ucraina – Diretta tv su Rai 1. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Rai 1 Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Diretta Live: OA Sport

