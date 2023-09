Calendario Lazio-Atletico Madrid, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Domani sera comincerà ufficialmente la fase a gironi della Champions League 2023-2024: la Lazio di Maurizio Sarri, dopo due stagioni di assenza, giocherà nella competizione europea più prestigiosa e ambita grazie al secondo posto ottenuto nella scorsa Serie A. I biancocelesti affronteranno nella prossima serata l’Atletico Madrid all’Olimpico dalle 21.00, già una sfida molto importante per il prosieguo del cammino continentale.

L’avvio di stagione della Lazio non è stato per nulla eccezionale: escludendo la bella vittoria di Napoli, la squadra di Sarri ha rimediato soltanto sconfitte. Dopo i due stop abbastanza clamorosi con Lecce e Genoa, nel pomeriggio di sabato è arrivato un altro risultato negativo con la Juventus: i bianconeri sono stati superiori in tutto rispetto alle Aquile, con il risultato di 3-1 in favore della Vecchia Signora che rispecchia in toto ciò che si è visto sul campo.

Di certo neanche l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone può essere soddisfatto del periodo che sta vivendo: nell’ultima giornata di campionato è arrivata una sconfitta pesante in casa del Valencia, con i Colchoneros che sono stati battuti con un sonoro 3-0. In più, l’infortunio piuttosto serio di Thomas Lemar potrebbe complicare le cose per il tecnico argentino, il quale ha definito la prestazione del Mestalla come la peggiore nella sua carriera da quando allena i madrileni.

La sfida tra Lazio e Atletico Madrid, il cui via è programmato per le 21.00 di martedì allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Canale 5, in streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity, mentre OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro.

CALENDARIO LAZIO-ATLETICO MADRID CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 19 settembre

Ore 21.00 Lazio-Ateltico Madrid – Diretta tv su Sky Sport Uno e Canale 5, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity, Diretta Live testuale su OA Sport

PROGRAMMA LAZIO-ATLETICO MADRID: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno, Canale 5.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go, Mediaset Infinity.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse