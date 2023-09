Spagna-Italia calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2024: programma, orari, tv, streaming

Spagna-Italia calcio a 5: gli azzurri del futsal sono pronti a scendere nuovamente in campo per disputare la seconda giornata dell’Elite Round di qualificazione verso i Mondiali 2024.

Dopo aver battuto 3-1 la Slovenia, in una gara spigolosa, Musumeci e soci si preparano all’esame più difficile, quello in trasferta contro le “Furie Rosse”: la formazione favorita per la vittoria della Pool D.

Attenzione e coraggio saranno due ingredienti che certamente non dovranno mancare ai ragazzi di Bellarte se vorranno misurarsi con gli spagnoli che, fra le mura amiche, hanno un rendimento pressoché da imbattuti. Va cercata e trovata quella che sarebbe un’impresa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Spagna-Italia, match valido per la seconda giornata dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2024 di futsal. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito figc.it, con OA Sport che vi fornirà la Diretta LIVE testuale del match.

SPAGNA-ITALIA CALCIO A 5 QUALIFICAZIONI MONDIALI

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 Spagna-Italia, Guadalajara, Qualificazioni Mondiali 2024

PROGRAMMA SPAGNA-ITALIA: COME VEDERLA IN STREAMING

Diretta streaming: figc.it

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Divisione Calcio a 5